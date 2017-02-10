«Магариф» узнал о переменах, которые произошли в Центре образования № 178

Редакция журнала «Магариф» побывала в Центре образования № 178 г. Казань. Здесь сменился директор. Сейчас во главе учебного заведения — Валентина Александровна Афонская.

Новый руководитель Образовательного центра хорошо знакома со сферой образования. Последние 10 лет она была заместителем начальника Управления образования города. С приходом В. Афонской Образовательный центр № 178 был переименован. Теперь он носит имя Героя Советского Союза С. А. Ахтямова.

Для справки: Сабир Ахтямов — стрелок противотанкового ружья (ПТР) 4-й гвардейской мотострелковой бригады 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта.

Сабир Ахтямов отличился в боях в Восточной Пруссии в октябре октябре 1944 года. Во время штурма сильно укрепленного пункта Неммерсдорф (ныне село Маяковское Калининградской области) подбил из противотанкового ружья один танк, три самоходных артиллерийских установки, два бронетранспортера и две грузовые машины со снарядами.

За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм гвардии рядовому Ахтямову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».