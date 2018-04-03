МЧС Татарстана информирует граждан об уровне воды в водоемах республики, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пишет ИА «Татар-информ».

В Татарстане спасатели ведут подготовку к весеннему паводку. Сотрудники МЧС проводят ежедневный мониторинг уровня воды в водохранилищах и на малых реках республики.

Уровень воды на Куйбышевском водохранилище у Верхнего Услона опустился на 10 сантиметров и остановился на цифре 52,54 м, не дойдя до критической отметки чуть меньше двух метров.

Вода в Нижнекамском водохранилище у Набережных Челнов поднялась на 6 сантиметров и замерла на уровне 63,52 м, что на два с лишним метра ниже «красной» линии.

На нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС уровень воды вырос сразу на 23 сантиметра. Но поводов для опасений пока нет – до критической отметки в 60 м еще далеко.

На Куйбышевском водохранилище недалеко от Тольятти (Жигулевская ГЭС) отмечено падение воды на 4 сантиметра. До критического уровня 53,3 м остается чуть меньше метра.

На малых реках республики сохраняется режим зимней межени.