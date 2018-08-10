МЧС Татарстана обеспечит безопасность гостей авиапраздника «Я выбираю небо!»

В авиашоу на празднике «Я выбираю небо!» 10 августа 2018 года примут участие 17 воздушных судов. Об этом заявил на пресс-конференции, посвященной проведению праздника, заместитель начальника центрального аэроклуба РТ по летной динамике Сергей Логвиненко,сообщает ИА «Татар-информ».

В программе демонстрационных полетов примут участие самолеты авиации общего назначения, государственной авиации и экспериментальной авиации. Также будет участвовать пилотажная группа «Русь» из Вяземского учебного авиационного центра, и впервые на авиашоу выступит самолет ТУ-22М3. Праздник начнется в 14.00, авиапрограмма стартует в 16.00. Мероприятие завершится салютом.