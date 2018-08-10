Медведев заявил о возможном введении уголовной ответственности за увольнение пожилых работников

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил ужесточения административной и введения уголовной ответственности за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста, пишет «Интерфакс».

Сейчас правительство готовит предложения, которые касаются деталей пенсионной реформы. Рассматривается возможность введения жесткой административной и уголовной ответственности за увольнение работников зрелого возраста.

Как отметил Дмитрий Медведев, если такие предложения будут сделаны, и они будут поддержаны парламентом и президентом, это создаст достаточно серьезные гарантии.