Миляуша Таминдарова предложила самый легкий способ изучения татарского языка в школах

Художественный руководитель Государственного камерного хора РТ Миляуша Таминдарова на концерте «Алтын граммофон», прошедшем в ГБКЗ имени С. Сайдашева, предложила новый способ преподавания татарского языка в школах, пишет ИА «Татар-информ».

«У меня в голове зреет большой новый проект. Собираюсь направить письмо министру образования, – обратилась Миляуша Таминдарова к залу. – Я вижу путь решения проблемы изучения татарского языка – предлагаю изучать язык через пение».

«В каждой общеобразовательной школе есть уроки пения. Можно ли в течение года изучить на уроках пять песен? Можно! Допустим, чтобы язык знать на элементарном уровне, надо выучить минимум 300 слов. Эти песни для детей писали бы и Эльмир Низамов, и другие композиторы…», – продолжила она.

И задалась вопросом: «А мы потом на каком-нибудь празднике собрали бы всех школьников и спели бы все вместе пять, а может, и десять детских песен на татарском языке. Будет играть оркестр, будет петь наш хор, я буду дирижировать. Будет ли такой проект успешным – как вы думаете?»

На концерте «Алтын граммофон» прозвучало более 20 татарских песен в необычной аранжировке. Вместе с Камерным хором РТ выступали солисты: заслуженная артистка Татарстана Алина Шарибзянова, Зарина Вильданова, Ильгиз Шайхразиев, Оскар Юнусов, Ания Файзрахманова, дуэт «Артур & Марат» и другие.