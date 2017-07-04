Миндортранс РТ: «Ночных рейсов на межмуниципальных маршрутах нет»

В Татарстане приняты меры безопасности при движении автобусов по межмуниципальным маршрутам, сообщили в Миндортрансе Татарстана в связи с ДТП под Заинском. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

«Меры безопасности приняты уже давно. Во всех автобусах установлена система ГЛОНАСС. Есть диспетчерский центр, который контролирует движение автобусов. Если водитель, например, превышает скорость, то ему звонит диспетчер и предупреждает об этом. На междугородние рейсы выезжают по два водителя. Все водители проходят инструктаж, проверки», – рассказали в министерстве.

В ведомстве также особо подчеркнули: «Автобусы ездят по межмуниципальным маршрутам до 23.00, ночных рейсов нет».