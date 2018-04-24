Минэкологии РТ: В Казани необходимо сформировать систему раздельного сбора мусора

До строительства Мусоросжигательного завода в Татарстане необходимо сформировать систему раздельного сбора мусора. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

«Завод по термическому обезвреживанию отходов должен быть не в начале пути, а в конце, как завершающая стадия. Во-первых, в республике должна быть сформирована система раздельного сбора мусора, во-вторых, необходимо максимальное извлечение ресурсов – это вопросы экологии и энергоресурсосбережения», — сказал собеседник.

Рустем Камалов отметил, что в Татарстане есть молодые предприниматели, которые начинают с нуля, занимаются сбором ПЭТ-бутылок. Буквально за два года у подъездов открыто 1200 тысяч точек сбора тары для переработки вторичных ресурсов. Недалеко от поселка Осиново есть предприятие «Эко-пэт», которое более пяти лет работает на рынке ПФО по сбору и переработке бутылок.

«Пирамида строится так: раздельный сбор, переработка и термическое обезвреживание. Говоря про альтернативу заводу, могу сказать, что есть разные технологии. Есть пиролиз, плазменная газификация. На сегодняшний день пилотные установки пиролиза имеются в Верхнеуслонском районе и Набережных Челнах. Но здесь речь идет о малых объемах. По западной же зоне республики цифра отходов — 550 тысяч тонн в год», — добавил заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ.

Это как раз та цифра, которая должна перерабатываться на планируемом заводе. И технология переработки должна соответствовать таким объемам, считает он.