Министерство образования и науки РФ разделено на два ведомства

Минобрнауки будет разделено на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Соответствующий указ подписал вчера Владимир Путин. «Преобразовать министерство образования и науки РФ в министерство просвещения РФ и министерство науки и высшего образования РФ», — написано в документе.

Согласно Указу, теперь Министерству просвещения будут переданы «функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся, а также функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания ».

Министерство науки и высшего образования будет реализовывать государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере высшего образования и дополнительного профессионального образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, нанотехнологий, развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и научных городов.