Министр образования и науки России высказала мнение об изучении татарского языка в школе

Человек, который родился в Татарстане, должен знать хотя бы разговорный татарский язык, заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева на общероссийском родительском собрании.

– Когда подобная история возникла, в частности в Татарстане, Конституционный суд РФ исследовал вопрос об обязательном изучении татарского языка в школах республики и пришел к выводу, что само по себе его изучение не нарушает закрепленное в Конституции право каждого на свободный выбор языка воспитания и обучения. Республика вправе устанавливать свои государственные языки и изучение государственных языков в субъектах РФ само по себе не нарушает право родителя на выбор образовательного учреждения с тем или иным языком воспитания и обучения и согласуются с государственной политикой.

Мне кажется, не совсем правильно, если ты родился и живешь на территории Башкирии или Татарстана и не знаешь языка на бытовом уровне. А татарский язык такой богатый, — прокомментировала Васильева.