Министр образования и науки России высказала мнение об изучении татарского языка в школе

Человек, который родился в Татарстане, должен знать хотя бы разговорный татарский язык, заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева на общероссийском родительском собрании.
– Когда подобная история возникла, в частности в Татарстане, Конституционный суд РФ исследовал вопрос об обязательном изучении татарского языка в школах республики и пришел к выводу, что само по себе его изучение не нарушает закрепленное в Конституции право каждого на свободный выбор языка воспитания и обучения. Республика вправе устанавливать свои государственные языки и изучение государственных языков в субъектах РФ само по себе не нарушает право родителя на выбор образовательного учреждения с тем или иным языком воспитания и обучения и согласуются с государственной политикой.
Мне кажется, не совсем правильно, если ты родился и живешь на территории Башкирии или Татарстана и не знаешь языка на бытовом уровне. А татарский язык такой богатый, — прокомментировала Васильева.
Добрый день! Я, как преподаватель, который преподаёт татарский язык на протяжении многих лет русскоязычным учащимся благодарна, что в Министерстве РФ нас поддерживают.И, обучая русскоязычных учащихся наблюдаю, что возможно и привить интерес к изучению татарского языка. Многие учащиеся без проблем способны выполнять и фонетический анализ, и морфологический разбор слов и т. д. в сопоставлении с русским языком. Также постепенно без страха приучаются и пересказывать тексты, и учить стихотворения наизусть. Только в течении двух последних лет наблюдала за тем, что очень старательные дети во время сдачи ЕРТ, испытав психологический страх, получили очень низкие результаты не из-за незнания, а из-за растерянности, и ещё больше получили стрессовое состояние. Я внимательно наблюдала за данной ситуацией, так как сама после прохождения данной процедуры, начала терять сознание, и попала в стационар. И меня интересует такой вопрос; почему учитель страдает из-за данного нюанса, так как я уже знаю. и сталкиваюсь с этим, что мне неоднократно укажут, что у меня такие результаты (и предложат подумать, стоит ли писать заявление на категорию выше, так как я уже столкнулась с препятствиями против себя). А почему бы не спросить, как данные дети все годы с удовольствием изучали мой предмет.Извините, начинала преподавать детям татарский язык ещё в те времена(в форме эксперимента) когда ещё не было и учебников.(Работаю в школе с 1985 года). Я думаю, что возможно заинтересовать учеников, но и тем, что мы будем очень строго оценивать учащихся, мы только оттолкнём их желание изучать данный предмет. И родителей, вероятно напугала данная система с проверкой их знаний, возможно поэтому и стали поднимать данные вопросы.Спасибо за внимание.