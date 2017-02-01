Министр образования и науки Российской Федерации приняла участие во «Встречах на Ильинке»

31 января в Торгово-промышленной палате Российской Федерации прошел «деловой завтрак» в рамках цикла «Встречи на Ильинке». Его гостем стала Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева. В «деловом завтраке» также приняли участие руководители комитетов и советов, организаций – членов ТПП России, территориальных ТПП и отраслевых ассоциаций.

Глава Минобрнауки России рассказала о планах ведомства на этот год. В частности она пояснила, что в регионах появятся опорные математические базовые центры. Эта мера позволит заинтересовать математикой магистров и аспирантов.

«На 13,5 процента упали защиты по математике, – рассказала О.Ю. Васильева. – Ко мне обратились лауреаты Филдсовской премии из Санкт-Петербурга и предложили открыть в регионах математические центры. Они готовы поддержать их. У магистров, аспирантов из регионов будет возможность побывать в ведущих вузах».

Министр также добавила, что одновременно, надо подумать о том, как усилить гуманитарную составляющую в инженерном образовании.

В завершение беседы Ольга Юрьевна предложила членам Торгово-промышленной палаты войти в Общественный совет при министерстве, который в данный момент находится в стадии формирования.

«Мы сейчас набираем общественный совет. И я была бы очень признательна, если коллеги смогли бы войти», – сказала глава ведомства, обращаясь к президенту ТПП С.Н. Катырину.

По материалам Министерства образования и науки РТ.