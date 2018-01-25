Министр образования и науки Татарстана поздравил студентов с праздником

Январь 25, 2018 0

Заместитель премьер-министра РТ – министр образования и науки Рафиса Бурганов поздравил молодежь с Днем студента. 

«Сегодня – один из самых любимых для всех студентов день в году – Татьянин день, праздник студенчества. От всей души поздравляю студентов Республики Татарстан  с этим праздником, ведь с ним ассоциируются молодость, энергия, веселье, яркие идеи!  Пусть студенческие годы станут самыми лучшими и запоминающимися в вашей жизни. Желаю вам интересных лекций, полезных семинаров, а также активного участия в научно-практических конференциях, форумах, конкурсах и фестивалях. Уверен, что ваши знания, таланты, активная гражданская позиция будут служить на благо Татарстана. Хочется верить, что будущее нашей республики в надежных руках и знания, которые  вы  получаете,  позволят  способствовать ее процветанию. Дерзайте, творите, мечтайте и обязательно добивайтесь поставленных целей!

Министр Р. Бурганов».

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