Министр образования и науки Татарстана поздравил студентов с праздником

Заместитель премьер-министра РТ – министр образования и науки Рафиса Бурганов поздравил молодежь с Днем студента.

«Сегодня – один из самых любимых для всех студентов день в году – Татьянин день, праздник студенчества. От всей души поздравляю студентов Республики Татарстан с этим праздником, ведь с ним ассоциируются молодость, энергия, веселье, яркие идеи! Пусть студенческие годы станут самыми лучшими и запоминающимися в вашей жизни. Желаю вам интересных лекций, полезных семинаров, а также активного участия в научно-практических конференциях, форумах, конкурсах и фестивалях. Уверен, что ваши знания, таланты, активная гражданская позиция будут служить на благо Татарстана. Хочется верить, что будущее нашей республики в надежных руках и знания, которые вы получаете, позволят способствовать ее процветанию. Дерзайте, творите, мечтайте и обязательно добивайтесь поставленных целей!

Министр Р. Бурганов».