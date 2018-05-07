Минкульт РТ объявляет набор школьников для целевого обучения во ВГИК

Министерство культуры Татарстана набирает студентов-целевиков для учебы во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С.Герасимова, сообщает пресс-служба министерства.

Пройти целевое обучение можно по следующим специальностям: «Художник анимации и компьютерной графики», «Режиссер анимации и компьютерной графики», «Режиссер игрового кино» и «Художник по костюму».

Претендентами на целевые места могут стать все желающие, не имеющие высшего образования.

Традиционно региональный тур отбора проводится на базе государственного учреждения «Татаркино». Сбор заявок осуществляется по электронной почте: tatarkino2007@mail.ru, tatarkino_fest@mail.ru, а также по адресу: Казань, ул. Петра Алексеева, д. 3.