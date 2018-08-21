Минниханов: Курбан-байрам — это праздник добрых дел и благих свершений

Великий праздник для мусульман Курбан-байрам — это небесный призыв к миру и единству. Об этом сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов, поздравивший жителей республики, сообщает ИА «Татар-информ».

«В этот торжественный день каждый правоверный мусульманин обращает свои благодарные взоры к священной Мекке, где на протяжении многих столетий бьётся сердце исламского мира. Смиренно совершая Хадж к святым местам, вознося по всему миру молитвы Всевышнему Аллаху, принося искупительные жертвы и поминая своих благочестивых предков, мы приобщаемся к великому таинству бытия, озаренному немеркнущим светом веры и духовного совершенства», — отметил лидер республики.

Минниханов отметил, что Курбан-байрам пробуждает в верующих сострадание к малоимущим и немощным, уважение и почтение к родителям и пожилым людям.

«Мы искренне верим в то, что идеалы добра, любви и справедливости, присущие исламу и всем традиционным религиям, восторжествуют в душе каждого человека, положив предел бессмысленной вражде и братоубийственным конфликтам», — сказал Президент Татарстана.

По его словам, великий праздник открывает перед верующими новые возможности для нравственного самосовершенствования. Кроме того, Курбан-байрам вселяет в людей жизненный оптимизм и чувство ответственности за судьбу семьи и народа.

«Пусть праздник будет светлым, щедрым и радостным! От всей души желаю вам, дорогие татарстанцы, милости Всевышнего, мира, счастья, достатка и благополучия!» — заключил Рустам Минниханов.

Курбан-байрам — один из главных праздников для мусульман, который ежегодно отмечается на 10-й день исламского месяца Зуль-хиджа. В этот раз он выпал на 21 августа.