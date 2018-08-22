Минниханов открыл в ОЭЗ «Алабуга» четыре новых завода

В особой экономической зоне «Алабуга» состоялось открытие четырех заводов. В запуске производств принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает ИА «Татар-информ».

Новыми резидентами ОЭЗ «Алабуга» стали «СТ Алабуга», «СМИТ», «Ростонер» и «Русский воск». Все четыре новых предприятия располагаются на базе индустриального парка «Синергия» — комплекса готовых площадей, которые «Алабуга» предоставляет в аренду.

«Общий объем инвестиций составил практически 1 млрд рублей — это свыше 200 рабочих мест. В планах на этот год — открыть еще два предприятия, более крупных», — отметил Президент Татарстана.

Компания «СТ Алабуга» занимается производством пассажирских микроавтобусов, грузового и спецтранспорта. Инвестор проекта — «СТ Нижегородец». В следующем году на территории ОЭЗ компания планирует выпустить 1 тыс. 115 автомобилей. Численность сотрудников составит 89 человек.

ООО «СМИТ» намерено производить в ОЭЗ «Алабуга» изолированную пенополиуретаном (ППУ) трубную продукцию для нужд теплоснабжения и нефтегазодобывающий отрасли. На начальном этапе компания планирует производить ежемесячно до 4 тыс. 200 м ППУ труб. Количество созданных рабочих мест — 30.

Компания «Ростонер» будет производить тонера и картриджи для копировально-множительной техники. Инициатором проекта стала российская компания «Мэйкор». На территории ОЭЗ «Ростонер» планирует производить 2,8 млн единиц картриджей и 380 тонн тонера в год. Для этих целей будет создано 81 рабочее место.

Еще один новый резидент — компания «Русский воск» — займется производством полиэтиленового воска, мощность предприятия — до 9 тыс. 522 тонн в год. В планах у компании также построить собственное промышленное здание. Количество созданных рабочих мест — 36.