Президенту РТ Рустаму Минниханову презентовали новый туристический маршрут «Тукай Юлы — Путь Тукая», сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

Презентация прошла в рабочем кабинете Минниханова в Доме Правительства РТ. Проект представила зампредседателя Госсовета Татарстана, председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова.

Маршрут создан с целью привлечь интерес туристов и культурных паломников к творчеству и жизни татарского поэта и просветителя Габдуллы Тукая.

Проект представляет пешеходный и велосипедный маршруты, которые пройдут по Высокогорскому, Арскому, Атнинскому, Балтасинскому и другим районам Татарстана. Уже прошли пробные заезды в несколько населенных пунктов.