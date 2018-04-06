Минобр РФ: Новые образовательные стандарты не ограничат возможности учителей-новаторов

Обновленные федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) не ограничат возможности учителей-новаторов. Планируется мягкая форма введения стандартов. Об этом заявил во время закрытия заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе в Казани директор Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России Андрей Петров, сообщает ИА «Татар-информ».

«Здесь учителя-новаторы не будут ограничены в своих возможностях. И мы твердо на этом стоим. Думаю, что результат удовлетворит всех, тем более что мы планируем мягкую форму введения этих стандартов», – сказал Петров.

Представитель федерального министерства отметил, что была проведена большая работа, организованная по поручению Президента РФ. «Работа была организована по поручению Президента об определении базового содержания в наших федеральных государственных образовательных стандартах. Речь идет, по большому счету, об обязательном минимуме знаний, которые должны получить дети во время обучения в школе», – уточнил он.

«Поручение Президента возникло по итогам форума Общероссийского народного фронта. Это уже был крик наших педагогов. И даже дети поддержали – мы проводили обсуждение проекта новых стандартов в “Сириусе” с нашими олимпиадниками. Разговоры о том, что это ограничит какую-то свободу творчества учителя, немного от лукавого. Мы не видим никакого ограничения, потому что речь идет именно о базовом содержании, это примерно 70 процентов необходимой программы, которая должна формировать то самое единое образовательное пространство. 30 процентов программы – это очень большой массив информации, знаний, технологии обучения, методик и так далее», – добавил Петров.

Директор департамента подчеркнул, что работу по новым стандартам активизировала глава Минобрнауки России Ольга Васильева. «До этого почти три года это поручение выполнялось очень осторожно. За прошлый год содержание было определено, были написаны изменения в существующий ФГОС. Летом прошлого года они прошли общественное обсуждение, целый ряд других процедур. Были высказаны предложения, потом доработаны. И весной этого года были вынесены на министерский совет по стандартам», – рассказал он.

Стандарт начальной школы (1 – 4-й классы) принят с небольшими доработками, заметил Петров. «Стандарт основной школы, 5 – 9-й классы, мы еще немного доработаем. Поступило несколько десятков содержательных предложений. Главное, анализ этих предложений показывает, что никто не выступает против самого принципа, это надо делать», – заключил он.