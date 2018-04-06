Минобрнауки предложило выдавать золотые медали с учетом результатов ЕГЭ

Минобрнауки России разработало проект изменений порядка выдачи медали «За особые успехи в учении», нацеленный на повышение ее значимости и стимулирование учащихся к достижению высоких результатов в процессе обучения, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ.

Согласно изменениям для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием выпускникам необходимо, завершив обучение по образовательным программам среднего общего образования, получить итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования. также выпускники должны успешно пройти государственную итоговую аттестацию и набрать по результатам сдачи ЕГЭ по обязательным учебным предметам не менее 70 баллов по двум предметам.

Изменения не коснутся выпускников 2018 года.