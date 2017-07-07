Минобрнауки России: электронные версии учебников будут обновлены уже к 1 сентября

В ближайшее время будут разработаны электронные базовые учебники. Речь идет о географии и истории. Об этом сообщила министр образования и науки Ольга Васильева на Всероссийском совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования.

— На сегодняшний день мы должны привести в соответствие со временем учебники географии и истории. Сейчас мы сможем сделать их в электронном виде, — информировала Ольга Васильева, сообщается на сайте ведомства.