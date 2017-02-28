Минобрнауки России, «Кванториум» и Союз «Молодые профессионалы» подписали соглашение о развитии сетевых форм образования

В России стартует эксперимент по повышению доступности образования. Он направлен на объединение и совместное использование ресурсов образовательных и иных организаций для развития сетевых форм образования, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ.

Соглашение подписано между инициаторами эксперимента – Министерством образования и науки Российской Федерации, Федеральным оператором сети детских технопарков «Кванториум», Союзом «Молодые профессионалы» и четырьмя пилотными регионами.

Апробация эксперимента начнется в Ханты-Мансийском автономном округе, Ульяновской, Владимирской и Новгородской областях.

«Инвестируя сейчас в образовательную инфраструктуру, мы ожидаем, что наши дети и молодежь будут обучаться на самом современном оборудовании и получать актуальные навыки и компетенции. При этом образование, как социальное благо, его инфраструктура и, конечно, кадры должны быть максимально открыты и доступны для всех желающих. Мы видим огромный потенциал в том, чтобы все имеющиеся ресурсы использовались эффективно и работали на все уровни образования, например, вузовский бассейн использовался спортшколой, а в центре компетенций Worldskills открылся кружок для детей технической направленности» – отметила министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева.

Итогом реализации эксперимента станет существенное увеличение доступности ресурсов системы образования и увеличение количества реализуемых образовательных программ для детей и молодежи.

Генеральный оператор сети детских технопарков «Кванториум» М. Н. Ракова отметила: «На сегодняшний день сфера образования динамично развивается, появляются новые форматы, создаются новые образовательные пространства, к реализации образовательных программ активно подключается не только организации сферы образования, негосударственный сектор, но и промышленные предприятия. Важно консолидировать эти усилия, создать единую образовательную среду, объединить потенциал всех сторон, участвующих в формировании будущего кадрового потенциала России».

Важно отметить, что информацию о новых возможностях, которые появятся по итогам реализации эксперимента, дети и их родители смогут узнать из специального мобильного приложения. Потом каждый сможет выбрать именно ту образовательную программу, которая интересна ребенку и удобна для посещения.