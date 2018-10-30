Минобрнауки РТ обращает внимание учителей на недопустимость принудительного посещения мероприятий школьниками

Министерство образования и науки РТ выступило с официальным заявлением по вопросу о принудительном посещении мероприятий учащимися во время школьных каникул. Текст сообщения опубликован на официальном сайте ведомства.



В министерстве отметили, что принуждать учеников к посещению различного рода мероприятий (кинотеатров, театров, музеев, выставок и иных культурно-досуговых учреждений), в том числе и на коммерческой основе, является недопустимым.

Соответствующее заявление было вызвано фактом увеличения количества обращений со стороны родителей, которые жаловались на то, что их детей заставляют посещать мероприятия во время каникул.