Минобрнауки РТ обращает внимание учителей на недопустимость принудительного посещения мероприятий школьниками

Октябрь 30, 2018 0

Министерство образования и науки РТ выступило с официальным заявлением по вопросу о принудительном посещении мероприятий учащимися во время школьных каникул. Текст сообщения опубликован на официальном сайте ведомства.

Фото: tatar-inform.ru

Фото: tatar-inform.ru

В министерстве отметили, что принуждать учеников к посещению различного рода мероприятий (кинотеатров, театров, музеев, выставок и иных культурно-досуговых учреждений), в том числе и на коммерческой основе, является недопустимым.

Соответствующее заявление было вызвано фактом увеличения количества обращений со стороны родителей, которые жаловались на то, что их детей заставляют посещать мероприятия во время каникул.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *