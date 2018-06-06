Минобрнауки РТ объяснило ситуацию со школьницей, которой пришлось раздеться на ЕГЭ

Руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Наталья Гречанникова прокомментировала ситуацию на ЕГЭ в нижнекамской школе, сообщает ИА «Татар-информ».

В соцсетях появилась информация о том, что школьницу перед ЕГЭ заставили раздеться до нижнего белья. 4 июня в школе № 10 Нижнекамска проходил единый государственный экзамен по химии.

По словам собеседницы журналистов, Минобрнауки РТ провело расследование, были взяты объяснительные с членов ГЭК, которые находились в пункте проведения экзамена, с организаторов ППЭ, с Управления образования Нижнекамска.

«Министерство образования и науки работает по фактам. Могу сказать, что ситуация имеет место быть, но не так как было преподнесено. На экзамене дети и организаторы нервничают, а по правилам, прохождение металлорамки – обязательное условие. Когда металлорамка сработала несколько раз на девочек, их просили вернуться, пройти еще раз. В таком случае организатор рекомендовала отойти и подумать. Зачастую, у кого-то денежка затерялась в кармане, кому-то мама булавочку пристегнула от сглаза. Видимо, девочка на эмоциях зашла в комнату, которая была предоставлена охране, сняла верхнюю часть нижнего белья, оделась снова и вышла. Организаторы пункта проведения экзамена даже не предполагали, что она совершила такой поступок», – рассказала Гречанникова.

«Мы считаем, что вина организаторов есть в том плане, что они не вмешались в данную ситуацию. То есть когда видят, что ребенок достаточно напряжен, реагирует болезненно, может, стоило девочку отвести и предложить просмотреть ее ручным металлоискателем. Понятно, что она пришла к металлорамке в надлежащем виде, но потом сообщила всем, что сняла нижнее белье. Важно, чтобы на моральном уровне таких ситуаций больше не было», – добавила она.

Замминистра образования и науки отметила, что сегодня пройдет большая видеоконференция со всеми организаторами пунктов проведения экзамена, на которой еще раз обсудят данную ситуацию. «Безусловно, не называя имен. Но мы еще раз скажем о необходимости тактичного поведения всех организаторов пунктов проведения экзамена», – подчеркнула она.