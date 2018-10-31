Минобрнауки РТ опровергло информацию о сокращении осенних каникул

Министерство образования и науки Татарстана опровергает информацию о сокращении осенних каникул.

«Все нормативы о продолжительности каникул строго регламентируются законодательными актами Российской Федерации и жестко соблюдаются», — говорится в сообщении ведомства.

Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, сроки определяются каждой конкретной школой и зависят от процесса обучения, принятого в ней.

Так, согласно рекомендациям министерства, в этом году осенние каникулы школьников продлятся с 31 октября по 6 ноября, зимние — с 26 декабря по 8 января, весенние — с 23 по 31 марта. Первоклассники имеют дополнительную неделю отдыха — с 11 по 17 февраля.

Даны рекомендации сроков каникул для определения возможности и единых подходов при организации отдыха школьников на базе лагерей, а также развития системы подготовки к олимпиадам и государственной итоговой аттестации в каникулярный период.