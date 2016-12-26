Минобрнауки РТ разработана модель профессионального роста современного учителя

В ходе своего выступления

На сегодняшний день определена модель профессионального роста учителя, а также пять блоков компетенций, соответствующих профессиональному стандарту, которые в той или иной степени должны присутствовать у каждого учителя в республике, сообщил Министр образования и науки РТ. Проекты охватывают различные этапы, первый из которых – целевое привлечение выпускников школ в вузы для обучения на педагогических направлениях по дефицитным для республики предметам, в том числе для преподавания в билингвальной образовательной среде. Эти студенты получают дополнительную стипендию, а после окончания обучения приступят к работе в направивших их муниципалитетах. В текущем году определены 183 стипендиата, 57 из них для школ с билингвальной средой.

Энгель Навапович также отметил, что особое внимание уделяется подготовке кадров для школ с татарским языком обучения. Для них введены специальные квоты в упомянутой стипендиальной программе. Кроме того, Минобрнауки РТ финансирует подготовку в республиканских вузах целевых групп воспитателей детских садов и учителей начальной школы для работы на татарском языке.

«Ключевую роль в непрерывном профессиональном развитии педагогов играет грамотно выстроенная в районе работа методической службы, — продолжил свое выступление заместитель Премьер-министра РТ. — Второй год подряд мы реализуем грантовую поддержку лучших методистов. По итогам отбора текущего года триста из них получили существенную надбавку к заработной плате, что позволило в среднем по республике повысить ее на шесть тысяч шестьсот рублей».

Глава образовательного ведомства республики уделил внимание и реализации новых грантовых программ «учитель-мастер», «учитель-наставник» и «учитель эксперт», которые направлены на развитие у педагогов компетенций реализации проектной и наставнической деятельности.