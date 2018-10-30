Минобрнауки РТ рекомендовало даты школьных каникул

На официальном сайте Министерства образования и науки РТ были опубликованы рекомендованные сроки каникул в текущем 2018-2019 учебном году.

Осенние каникулы – с 31.10.2018 г. по 6.11.2018 г. (7 дней),

Зимние каникулы – с 26.12.2018 г. по 8.01.2019 г. (14 дней),

Дополнительные недельные каникулы для обучающихся 1-х классов с 11.02.2019 г. по 17.02.2019 г. (7 дней),

Весенние каникулы – с 23.03.2019 г. по 31.03.2019 г. (9 дней).

Начало летних каникул определяется годовым календарным учебным графиком образовательной организации.