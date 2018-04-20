Минобрнауки создало официальное сообщество для учителей в «Одноклассниках»

Первая официальная площадка для учителей, созданная Министерством образования и науки Российской Федерации, появилась в социальной сети «Одноклассники». Группа «Мы учителя!» объединит педагогов со всей России, дав им возможность обсуждать актуальные темы, обмениваться опытом с коллегами и общаться с представителями министерства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообществе будут размещаться новости сферы образования, методические рекомендации по проведению уроков и материалы для повышения квалификации педагогов. На площадке пройдут онлайн-лекции о компьютерной грамотности, о поведении в социальных сетях, консультации от ведущих экспертов-психологов по работе с детьми в сложных ситуациях, рекомендации по организации экскурсий.