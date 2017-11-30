Минобрнауки Татарстана вызовет учителей и родителей на неприятный разговор

Арест педофила из Альметьевска взбудоражил общественность Татарстана, побудил учителей и родителей признать то, что Интернет может быть не только виртуальным другом, но и реальным врагом школьников.

Октябрь в Татарстане был объявлен месяцем Безопасного Интернета. Учителя начальных классов прошли обучающие семинары, на которых их научили говорить о web-угрозах как с детьми, так и с их родителями, поскольку 75 % взрослых считают, что ответственность за интернет-безопасность школьника лежит на учителях и государственных органах, но не на семье. Вместе с этим число потенциальных угроз, подстерегающих подростков в Глобальной сети, только растет. Подтверждением этого стали многочисленные жертвы альметьевского педофила, о котором стало известно 27 ноября.

По данным следственного управления СК РФ по Татарстану, в 2015—2016 годах мужчина создал в одной из социальных сетей две вымышленные страницы 11-летней девочки и 14-летнего мальчика, с которых и переписывался с потенциальными жертвами. За два года в их числе оказались 56 детей в возрасте от 10 до 14 лет.

Мужчина уговаривал детей снимать себя на фото- и видеокамеру в обнаженном виде. Получив эти записи, альметьевец шантажировал детей, угрожая разослать фото их родственникам и друзьям, а также требовал присылать ему новые записи, либо встречаться с ним.

С четырьмя девочками в возрасте 10 – 13 лет он совершал действия сексуального характера, встречаясь с ними в гараже, или вообще приходил к ним домой.

Все это прекратилось после того, как мать одной из девочек застала дочь за селфи в обнаженном виде. Девочка призналась об отношениях со взрослым мужчиной, он был задержан.

Вину мужчина признал полностью, от дачи показаний отказался, сославшись на Конституцию России. На время следствия он заключен под стражу.

В начале следующего года представители министерства образования и науки РТ, психологи, преподаватели КИУ им. В. Тимирясова и члены родительских комитетов школ обсудят тему безопасного сёрфа детей в Интернете в начале следующего года. В январе и феврале в вузе пройдут республиканские родительские интернет-собрания, на которых будет поднят вопрос участия взрослых в обеспечении благополучия школьников в виртуальном мире. На 19 января назначено собрание на тему «Виртуальная жизнь ребенка: Интернет — друг или враг», а 16 февраля эксперты расскажут родителям о том, что им нужно знать об играх в Сети.