Минприроды РФ предлагает вернуть уроки природоведения

Февраль 13, 2017 0

Минприроды выступило с предложением вернуть уроки природоведения. Сергей Донской считает ошибкой то, что сейчас урок не преподается ученикам младших классов.

Таким образом, Министерство природных ресурсов и экологии считает необходимым включить урок природоведения в рамках формирования новых образовательных стандартов.

Наряду с природоведением, в  расписании уроков школьников могут появиться уроки экологии. Напомним, что в рамках Года экологии сейчас такие лекции читают по всей стране. Татарстан тоже присоединился к этому движению. «Магариф» уже писал о том, что 1 марта Рустам Минниханов проведет урок экологии в  казанской школе № 3. В этот день все министры республики поедут в школы города, чтобы прочесть ученикам лекции на тему экологии.

learning-928638_640

Источник фотографии: pixabay.com

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *