Минприроды РФ предлагает вернуть уроки природоведения

Минприроды выступило с предложением вернуть уроки природоведения. Сергей Донской считает ошибкой то, что сейчас урок не преподается ученикам младших классов.

Таким образом, Министерство природных ресурсов и экологии считает необходимым включить урок природоведения в рамках формирования новых образовательных стандартов.

Наряду с природоведением, в расписании уроков школьников могут появиться уроки экологии. Напомним, что в рамках Года экологии сейчас такие лекции читают по всей стране. Татарстан тоже присоединился к этому движению. «Магариф» уже писал о том, что 1 марта Рустам Минниханов проведет урок экологии в казанской школе № 3. В этот день все министры республики поедут в школы города, чтобы прочесть ученикам лекции на тему экологии.

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