Минпромторг предлагает сократить расстояние между школой и прилавком с алкоголем

Минпромторг предлагает разрешить торговлю алкоголем на расстоянии 50 м от образовательных и медицинских учреждений. В зависимости от здания это расстояние может составлять и каких-то 10 м. Министерство считает, что правила, которые действуют сейчас, препятствуют развитию торговли. А в отдельных субъектах РФ установлены большие запретные радиусы. К тому же, чиновники полагают, что изменение правил послужит борьбе с нелегальным алкоголем.

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект соответствующего постановления правительства. Согласно ему, речь идет об определении максимального расстояния магазинов и кафе от медицинских и учебных учреждений в 50 м. Расстояние будет зависеть от вида здания. Так, например, в 10 м от здания вуза можно будет открыть магазин, где реализуется алкогольные напитки.

Расстояние в 50 м будет установлено для магазинов и кафе, расположенных рядом с детскими садами, школами, училищами и другими организациями, где учатся несовершеннолетние.

Такое же расстояние до магазинов предполагается установить и для медучреждений, а также местонахождений источников повышенной опасности.. А кафе можно открыть и в 20 м от медучреждений. Если медицинское учреждение не занимается акушерством и гинекологией, детскими заболеваниями, то это расстояние сокращается до 10 м. Такой же радиус предусмотрен и для спортивных, военных объектов, вокзалов и аэропортов.

Интересно, что, если мы говорим о кафе, то такое заведение можно будет открыть в 20 м от школы. А там и предложить посетителям алкогольные напитки.

Не так давно, осенью 2016 года, вопрос сокращения радиуса прилегающих территорий обсуждался межведомственной группой, занимающейся вопросами продажи алкоголя. Тогда инициативу Минпромторга устно поддержали представители Минфина, Росалкогольрегулирования, Федеральной антимонопольной службы, Минсельхоза. Недовольство высказало лишь Минздрав. Чиновники ссылались на то, что максимально эффективная мера борьбы с алкоголем — сокращение мест его продажи. А данный проект, напротив, выступает за сокращение расстояния между россиянами и алкоголем.

Для справки: согласно ч. 2 ст. 16 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции…», не допускается розничная продажа алкогольной продукции в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях.