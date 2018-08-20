Минпросвещения России проведет онлайн-консультацию для родителей

Министерство просвещения России в социальной сети «ВКонтакте» проведет онлайн-консультации для родителей, посвящённые адаптации детей к школе, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время онлайн-консультации эксперты расскажут о психологической готовности ребёнка к школе, факторах риска и дезадаптации к школе, а также способах их предотвращения. Родителям дадут рекомендации о том, как помочь детям не испугаться совершенно новой для них школьной жизни и обрести не только новые знания, но и новых друзей.

Родителей проконсультируют сотрудники факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. Онлайн-консультация начнется сегодня в 12.00 в группе Минпросвещения «ВКонтакте».