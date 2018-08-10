В министерстве сократят перечень школьных олимпиад

В новом учебном году список олимпиад для российских школьников будет сокращен. Проект документа, подготовленного Министерством науки и высшего образования РФ, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас документ находится на стадии обсуждения и экспертизы. Согласно инициативе министерства, перечень школьных олимпиад будет сокращен на 17 позиций. Так, останется 72 олимпиады из 97, которые были утверждены в прошлом году.

Новый перечень должен быть одобрен Министерством Просвещения России. На данный момент приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2017 года насчитывает 97 школьных олимпиад.

Напомним, по числу призеров Всероссийской олимпиады школьников Татарстан занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году по различным предметам сборная республики завоевала 139 призовых мест. Пятеро школьников стали абсолютными победителями в интеллектуальных соревнованиях по экономике, химии, технологии, литературе и информатике.