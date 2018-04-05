Минсельхозпрод РТ: Татарстан обеспечен семенами на 106 процентов

Республика Татарстан обеспечена семенами на 106 процентов. Об этом заявил в интервью ИА «Татар-информ» заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Ильдус Габдрахманов, пишет ИА «Татар-информ».

«Что касается обеспеченности семенами, то и здесь никаких проблем нет. Республика обеспечена семенами на 106 процентов, причем хорошего качества. Уже идут поставки семенного материала, который не выращивается в республике, – подсолнечника и сахарной свеклы», – отметил Габдрахманов.

Замминистра подчеркнул, что в республике неплох потенциал озимых культур, которые занимают около 500 тыс. га. «Зимой не было частых оттепелей, снега было много, поэтому посевы перезимовали хорошо, лучше, чем в прошлом году», – пояснил он.

Согласно прогнозам Минсельхозпрода РТ, в Татарстане посевные площади сокращаться не будут, изменится только структура посевов. В частности, в этом году планируется сократить посевные площади под сахарную свеклу.