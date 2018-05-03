Минспорт Татарстана объявляет конкурс среди школьников и студентов

Региональная общественная организация «Академия творческой молодежи РТ» совместно с Министерством по делам молодежи и спорту РТ проводит Республиканский патриотический медиаконкурс «Наша Победа». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

За 3 года реализации в конкурсе приняли участие более 5000 представителей молодежи РТ.

В 2018 году прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 12 апреля по 25 мая. К участию принимаются видео- и фотоработы от авторских коллективов, учащихся средних образовательных и высших учебных заведений Республики Татарстан в возрасте до 35 лет.

Подробная информация размещена на сайте РОО «Академия творческой молодежи РТ» atmrt.ru.