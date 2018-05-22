Минстрой РТ: капремонт 14 детских лагерей завершат до 25 мая

— Капремонт 14 детских лагерей в Татарстане завершат до 25 мая, — рассказал журналистам заместитель начальника отдела реализации программ капремонта Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Шамиль Файзетдинов.

Как сообщает ИА «Татар-информ», на программу в этом году выделили 112 млн рублей.

— Работы завершены полностью на 12 объектах. Два лагеря — ДОЛ «Пламя» и оздоровительный лагерь «Молодежный» в Казани находятся в высокой степени готовности, — добавил Файзетдинов.

Кроме того, в этом году планируется строительство 6 детских оздоровительных лагерей на сумму 40,5 млн рублей и реконструкция одного лагеря на сумму 40 млн рублей.

Программу запустили в 2014 году, за это время в республике отремонтировали 40 лагерей, построено 9 и реконструировано 4 лагеря на общую сумму 406,5 млн рублей.