Минтруд назвал размер ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка в Татарстане

Ежемесячная выплата при рождении первого ребенка в Татарстане составит 8 тыс. 490 рублей. Родители смогут ее получить уже в январе следующего года. Об этом журналистам сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Право на ежемесячную выплату имеют женщины, родившие (усыновившие) ребенка после 1 января 2018 года. Обязательные условия: наличие у матери и ребенка гражданства России и постоянное проживание на территории страны.

Минтруд подчеркивает, что на выплату могут претендовать не все. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в республике за второй квартал 2017 года. Это 13713 рублей. К примеру, семья, состоящая из трех человек, право на выплату получит при условии, что ее совокупный доход не превышает 41139 рублей в месяц.

Размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 8490 рублей.