Молодые учителя пройдут посвящение в профессию «учитель»

В рамках федерального проекта «Учитель будущего» 20 августа в Казани пройдет ежегодная торжественная церемония посвящения молодых педагогов в профессию «Учитель», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В этот день для молодых учителей будут организованы тренинги, мастер-классы по формированию профессиональных компетенций. А проведут их учителя – наставники, успешные педагоги, руководители.

Все мероприятия в рамках торжественной церемонии посвящения молодых педагогов в профессию «Учитель» будут продолжительностью 45 минут, как и школьный урок.

45 минут продолжится и встреча-диалог участников с Заместителем Премьер-министра Республики Татарстан – министром образования и науки Республики Татарстан Р.Т.Бургановым. Учителя смогут задать министру интересующие их вопросы.

Молодым педагогам будут вручены именные сертификаты на получение ноутбука и обращение от Президента Республики Татарстан.