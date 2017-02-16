Можно пройти 10 курсов СПбГУ онлайн

У каждого есть возможность, не выходя из привычной зоны комфорта, выучить китайский, углубить знания по ядерной физике, биоинформатике, высшей математике, психолингвистике и многому другому. Вчера, 15 февраля, на онлайн-платформе «Открытое образование» стартовали 10 курсов, подготовленных преподавателями Санкт-Петербургского государственного университета.

Как сообщает пресс-служба СПбГУ, на обучение по этим курсам уже зарегистрировались более 60 тысяч участников. Эти цифры вдвое превышает средние показатели записи на курсы других вузов. Большой популярностью пользуется дисциплина «Китайский для начинающих». На нее подписались более 10 тыс. человек.

Такой формат обучения сегодня очень популярен. Это можно проследить на простом примере: в Университете учится около 30 тысяч студентов, которые изучают более 20 тысяч дисциплин более чем по 400 образовательным программам, а на 19 онлайн-курсы уже записались 60 тысяч человек.

Курсы СПбГУ стартуют в два этапа: 10 уникальных дисциплин начались 15 февраля, 1 апреля ожидается запуск еще девяти. Курсы будут доступны слушателям на российской образовательной платформе «Открытое образование», а также в каталоге международного проекта Coursera. В среднем обучение длится 10 недель, а по завершении курса слушатель может пройти экзаменационное испытание и получить сертификат Университета.

По словам, директора ассоциации «Национальная платформа открытого образования» Дмитрия Юшина, всего на платформе с 2015 года зарегистрировано около 280 тысяч пользователей, а число записей на курсы превышает 850 тысяч.