На базе лагеря «Дуслык» проходит V республиканская профильная смена

В составе данной смены: летняя профильная химическая школа им.Кирпичникова для старшеклассников «Орбиталь» и республиканская летняя профильная смена по географии «Гео-фокус». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

47-ая Летняя профильная химическая школа старшеклассников при Казанском национальном исследовательском технологическом университете предлагает знакомство орбитальцев:

— с современными проблемами науки;

— с разделами химии, которых нет в школьной программе;

— с новыми научными открытиями в области инженерных, химических и смежных наук;

— с кафедрами, факультетами и институтами КНИТУ.

Участники смены — победители олимпиад, творческих и научных конкурсов, школьники, увлечённые инженерным творчеством из всех районов Республики Татарстан, а также городов Арзамас, Воткинск.