На ЧМ-2018 болельщиков ждет книжный фестиваль, экскурсии на яхтах и парад дружбы народов

Во время чемпионата мира по футболу в Казани пройдет четыре общекультурных проекта, сообщает Министерство культуры Республики Татарстан. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

С 8 по 12 июня состоится культурно-спортивное мероприятие «Под знаком ЮНЕСКО: Музейная регата-2018. Навстречу Чемпионату мира по футболу». В рамках проекта запланированы обзорные экскурсии в Болгарском и Свияжском музеях-заповедниках на крейсерских яхтах и многокорпусных судах.

В Центральном парке культуры и отдыха им.М.Горького 12 июня пройдет всероссийская акция «Парад дружбы народов России». В парке будут работать шатровый комплекс, ярмарки и мастер-классы. Мероприятие завершится концертом этнической музыки в исполнении этнокультурных коллективов.

В сквере Лобачевского 18 июня пройдет книжный фестиваль «Библиотека в парке-2018». Проект призван популяризировать литературу, в том числе на спортивную тематику.

Накануне и в дни проведения матчей в Казани будет работать «Территория дружбы» (Кремлевская набережная) с песнями и танцами народов мира, книжными мастер-классами и пленэрами казанских художников. В ЦПКиО им. Горького откроется «Территория семьи», где пройдут спортивные семейные эстафеты. На Баумана будет работать «Территория искусств», где пройдет концерт национальных искусств. А около стадиона «Казань-Арена» откроется «Территория игры», где болельщиков встретят клоуны, мимы и «живые» статуи.