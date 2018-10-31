На каникулах школьники смогут пройти тренировочное тестирование

В дни каникул ученики девятых и одиннадцатых классов школ республики смогут пройти тренировочное тестирование в формате ГИА. Сдать экзамены можно будет в Республиканском центре качества образования.

Период прохождения тренировочных тестирований стартует 1 ноября. Одиннадцатиклассникам предлагается сдать пробный ЕГЭ по русскому языку, математике (базовый и профильный уровни), физике, обществознанию, информатике и ИКТ. Девятиклассники могут сдать экзамены по русскому языку, математике, физике, обществознанию, информатика и ИКТ и географии.

Для участия в тестировании необходимо зарегистрироваться на сайте Республиканского центра качества образования.

Как отмечают в центре, при себе необходимо иметь: паспорт, гелевую ручку (черного цвета), воду, можно шоколад, вторую обувь (бахилы). На тестирование рекомендуем приходить за 15 минут до его начала.