На культурную программу Чемпионата мира по футболу в Казани выделено 45 млн рублей

На культурную программу Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Казани всего выделено 45 млн рублей дополнительного финансирования. Около 5 млн рублей из них – средства Министерства культуры РТ, остальные 40 млн были выделены министерству распоряжением Кабинета министров РТ. Большая часть допфинансирования предназначена для оплаты гонораров «больших звезд», сегодня на пресс-конференции рассказала первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова, пишет ИА «Татар-информ».

«У нас три источника. Первый источник – это деньги, бюджет самих учреждений. Вот, например, все театры продлевают свой сезон за свой собственный счет, это первое. Второе – бюджет Министерства культуры. Мы направляем порядка пяти миллионов на мероприятия. Конечно, вы понимаете, что звезды большие – хедлайнеры и международные – они же за бесплатно не приедут. Дополнительно распоряжением Кабинета министров Министерству культуры выделено 40 миллионов на проведение всей линейки: и своих частей фестиваля, и всей культурной программы, которую я сейчас озвучила. Мы в установленном законодательством порядке уже провели торги. Сейчас эти деньги будут осваиваться. В основном это все часть гонорарная потому, что если приедут большие звезды, то большие звезды – большие деньги», – объяснила замминистра.

Во время проведения матчей мундиаля в Казани пройдет 90 культурных мероприятий. Культурная программа, посвященная FIFA 2018, включает концерты, спектакли, выставки и кинопоказы в ведущих театрах и концертных залах республики. В июне и июле гостей города ожидают 33 спектакля, 12 кинопоказов в формате open-air предположительно на двух площадках, 7 музыкальных фестивалей, 30 концертных программ, а также 10 новых выставочных проектов и 12 постоянно действующих выставок. Имена хедлайнеров и спецгостей мероприятий в Минкульте РТ пока не раскрывают.