На поддержку сельских маршрутов Татарстан выделит более 570 млн рублей

На поддержку сельских маршрутов, проходящих по территории Республики Татарстан, руководство республики выделит более 570 млн рублей. Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета ГС РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Андрей Егоров, пишет ИА «Татар-информ».

На заседании парламентского комитета он рассказал депутатам об оптимизации маршрутной сети, в частности, сельских маршрутов.

Министерством транспорта и дорожного хозяйства республики совместно с главами 36 муниципальных образований подготовлены предложения по организации 168 сельских маршрутов, проходящих по территории РТ, которые связывают населенные пункты с районными центрами, рассказал замминистра. Некоторые главы районов не приняли участие в программе, а некоторые присоединились к ней позже, уточнил докладчик.

При этом Егоров отметил, что для их организации потребуется государственная поддержка. «Была рассчитана общая сумма потребностей. Финансирование на три года (2018 — 2020 годы) составит более 570 млн рублей. Президентом программа поддержана», – сказал он.