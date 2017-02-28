На сотрудников школы, в которой от выстрела в глаз умер мальчик, завели уголовное дело

В Нижнекамске возбуждено уголовное дело на должностных лиц школы №1, где от выстрела в глаз погиб ученик девятого класса. По версии следствия, ЧП произошло вследствие халатности и ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками школы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Татарстану.

Журнал «Магариф» писал о том, что 11 февраля прямо во время урока 14-летний подросток выстрелил из пневматического пистолета в глаз своему однокласснику. Ребенок был доставлен в ДРКБ из Нижнекамской больницы. Казанские врачи прооперировали мальчика дважды. Во второй раз ему была выполнена сложная нейрохирургическая операция.

В послеоперационном периоде у ребенка случилось осложнение. Проникающее ранение и повреждение центральной нервной системы привели к остановке сердечной деятельности. Мальчик скончался 17 февраля. Ему было 15 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Расследование продолжается.