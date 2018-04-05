На уроке подросток ранил одноклассника ножом

Инцидент произошел в одной из школ Иркутской области. Как сообщает местное Управление МВД девятиклассник получил ножевое ранение на уроке информатики.

Подростка прооперировали, сейчас он находится в реанимации. Как установили полицейские, девятиклассник играл со складным ножом и ударил им одноклассника, который сидел перед ним. Его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

Следственные органы начали проверку по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками школы своих должностных обязанностей, по ст. 293 УК РФ «Халатность»