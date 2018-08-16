На VII Форуме национальных и региональных СМИ В Казани выступят М. Шаймиев, М. Ипатов и В. Соловьев

На пленарном заседании VII Форума национальных и региональных СМИ, который пройдет в Казани 17 августа в ГТРК «Корстон», планируется выступление Государственного советника РТ Минтимера Шаймиева, заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Михаила Ипатова, председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Также запланированы выступления делегатов из регионов — они представят свои СМИ и расскажут о своей деятельности. Представители национальных и региональных СМИ смогут обменяться между собой опытом работы по различным направлениям.

«Национальные и региональные СМИ являются не только площадкой освещения важнейших общественно-политических, социальных тем, но и гарантом сохранения и распространения культурных, традиционных ценностей. Татарстану есть чем поделиться в этой области. На протяжении многих лет республика служит образцом межэтнического мира и межконфессионального согласия, сохраняя культурное и религиозное многообразие. В Татарстане сегодня насчитывается 963 средства массовой информации, издаются газеты на чувашском, удмуртском языках, есть издание для кряшен. Выходят передачи на межнациональную тему», – заявил в интервью руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айрат Зарипов.

Напомним, VII Форум национальных и региональных СМИ проходит в Казани с 16 по 18 августа в ГТРК «Корстон». Основная цель мероприятия — обсуждение современного состояния и перспектив развития национальных и региональных средств массовой информации России. Организатором мероприятия является Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» при поддержке ФАДН.

Участниками форума в этом году станут редакторы и журналисты из Астраханской, Кировской, Ленинградской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Тюменской, Челябинской, Ульяновской областей, Пермского, Краснодарского краев, Башкортостана, Ингушетии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Чечни, Чувашии и Татарстана.

17 августа в рамках форума известный российский журналист, телеведущий, директор Дирекции историко-публицистических программ Общественного телевидения России Леонид Млечин проведет семинар по теме «Роль региональных СМИ в реализации национальной политики».