Начальники управлений образования проходят обучение

Обучение запланировано в несколько этапов. Первый этап был посвящен теме противодействия коррупции в системе образования и проведен 1-2 декабря 2017 года с участием представителей Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики и прокуратуры РТ, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Второй этап обучения проходил 5-6 апреля по теме «Эффективное управление персоналом. Принципы системного подхода в менеджменте». В рамках данного этапа обучения прошли лекции и тренинги с участием Фарносова Е.Е., ведущего бизнес-тренера, коуча Агентства бизнес-коммуникаций S-Management, по темам: «Стратегии поведения в конфликте», «Поведение в конфликтной ситуации», «Урегулирование линейных конфликтов», а также с участием Николаевой Е.М., д.ф.н., профессора КФУ, по темам: «Системное мышление. Системный подход в управлении», «Принципы системного подхода в управлении образовательной организации». Также для участников обучения прошло совещание с заместителем Премьер-министра РТ — министром образования и науки РТ Р.Т.Бургановым и заместителями министра.

Последующие этапы обучения запланированы в июне, сентябре и декабре 2018 года.