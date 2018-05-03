Национальный музей Татарстана приглашает школьников на праздник «Знамя – символ Победы»

6 мая в Национальном музее РТ состоится праздник «Знамя – символ Победы», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Национальный музей Татарстана хранит память о героическом прошлом нашего Отечества. В течение года в стенах крупнейшего музея Поволжья проходит цикл патриотических мероприятий: музейных праздников и педагогических занятий. И одним из знаковых праздников является 9 мая – День Победы нашего народа над фашизмом.

Одной из значимых реликвий Великой Отечественной Войны, хранящейся в фондах музея, является Знамя 280-го артиллерийского полка 146 стрелковой дивизии – «от трудящихся Бугульминского района», принимавшей участие в штурме Берлина. Знамя Победы является государственной реликвией России, официальным символом победы советского народа и его Вооруженных Сил над нацистcкой Германией в Великой Отечественной войне 1941 1945 годов.

В канун Великой Победы музей подготовил программу, посвященную женщинам, принимавшим участие в боевых действиях и в тылу. После начала Великой Отечественной войны в СССР участие женщин в войне было закреплено законодательством и их участие стало всеобщим. Своими воспоминаниями о военных годах поделятся представители Городского Совета ветеранов г. Казани.

В этот же день в 13.00 состоится награждение победителей конкурса школьных музеев залов (комнат) Боевой славы образовательных учреждений Республики Татарстан «Юнармейцы — хранители воинской славы», посвящённом 100 — летию образования военных комиссариатов. Цель конкурса, проводимого Региональным отделением Всероссийского военно- патриотического детско-юношеского общественного движения «ЮНАРМИЯ» совместно с Национальным музеем РТ, привлечение внимания государственных учреждений и общественных объединений к проблеме сохранения исторической памяти о земляках, защитниках Отечества и деятельности школьных музеев. В конкурсе приняло участие 259 работ из 36 муниципальных районов республики.

Кульминацией этого дня станет художественно — реконструкторская композиция «Бой после Победы» с участием военно-исторического клуба «Витязь». Во дворе музея развернется сюжетная реконструкция боя. Зрители увидят героическую историю, услышат грохот выстрелов, познакомятся с точно воспроизведённой формой советских и немецких солдат 1945 года. Посетителям дадут возможность попробовать себя в роли солдат — почувствовать тяжесть винтовки и удар штыка, сфотографироваться на память и многое другое.

В течение дня будет экспонироваться выставка, в рамках выставочного проекта Notа Benе — «День Победы».

Мероприятие начнется в 12.00.