Нас поздравляют

Уважаемая редакционная коллегия журнала «Магариф»!

Президиум Республиканского совета общественной организации «Общество изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан» сердечно поздравляет вас с наступающим Новым 2017 годом!

Более вековая история ежемесячного общественно-педагогического и научно-методического всетатарского журнала «Магариф» убедительно доказывает, что журнал на протяжении всей истории динамично развивается, уверенно обеспечивает научно-методическое обеспечение и сопровождение образования в Республике Татарстан и субъектах Российской Федерации с компактным проживанием татарского населения, реализует амбициозные инновационные проекты.

Все эти проекты вносят вклад в решение важнейших проблем общества: научно-технического образования, инновационной и изобретательской деятельности, экологии, развитие межнационального сотрудничества, культуры, здорового образа жизни и другие. Лучшие практики могут быть внедрены другими организациями.

Республиканская общественная организация «Общество изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан» (ОИР РТ) на протяженни более 55 лет активно сотрудничает с редакцией журнала «Магариф» в реализации проектов, направленных на приобщение детей и молодежи к изобретательскому творчеству.

И самое главное: с появлением периодического электронного издания сетевого распространения журнала «Магариф.РФ» и системы дистанционного дополнительного технического самообучения и самообразования на официальном сайте ОИР РТ у нас появилось огромное поле для совместной деятельности по воспитанию творчески активной личности посредством интернет-сайтов magarif-uku.ru и oirrt@mail.ru.

Мы убеждены, что он-лайн образовательные связи расширят наши контакты и взаимодействие в республике и за ее пределами с татарскими диаспорами субъектов Российской Федерации и дальнего зарубежья.

Желаем вам в Новом году творческого и финансового роста, надежности, стабильности и процветания – залог успеха нашего сотрудничества!

И спасибо за то, что сотрудничаете с нами!

С наилучшими пожеланиями,

Президиум Республиканского совета

общественной организации

«Общество изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан»