Нашли тело седьмого погибшего при ЧП с лодкой в Челябинской области

В Челябинской области спасатели нашли тело мужчины, погибшего при опрокидывании лодки, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, пишет РИА «Новости».

Второго июня на озере Максимка Челябинской области опрокинулась лодка. Как стало известно, на ней находились девять человек. Четверым из них удалось спастись. В числе утонувших оказались и двое мужчин, которые были на берегу. Они бросились спасать перевернувшихся, но утонули и сами.

СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».