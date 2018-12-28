Назначен новый заместитель Минобрнауки

Декабрь 28, 2018 0

В Министерстве науки и высшего образования продолжаются кадровые изменения. На пост заместителя министра Михаила  Котюкова назначен Денис Солодовников. Соответствующий документ подписан Правительством РФ. 

В распоряжении Правительства, подписанном Дмитрием Медведевым, говорится: «Назначить Дениса Солодовникова заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации, освободив от занимаемой должности».

Известно, что ранее Денис Солодовников работал заместителем руководителя Росимущества.

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