Назначен новый заместитель Минобрнауки

В Министерстве науки и высшего образования продолжаются кадровые изменения. На пост заместителя министра Михаила Котюкова назначен Денис Солодовников. Соответствующий документ подписан Правительством РФ.

В распоряжении Правительства, подписанном Дмитрием Медведевым, говорится: «Назначить Дениса Солодовникова заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации, освободив от занимаемой должности».

Известно, что ранее Денис Солодовников работал заместителем руководителя Росимущества.