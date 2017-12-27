Недетские развлечения, или чем опасен интернет для детей и подростков

У школьников начались зимние каникулы. Не секрет, что сегодня свое свободное время большинство детей и подростков проводят в мире Интернета. Ни сами они, ни порой их близкие не задумываются о том, какие опасности могут подстерегать во Всемирной паутине. Об этом пишет ИА « Татар-информ ».

Пропаганда наркотиков и алкоголя, вовлечение в экстремистские организации и секты, склонение к суициду или к агрессии в отношении окружающих, насилие и жестокость, детская порнография – это далеко не полный список угроз, которые таятся на бескрайних просторах Интернета.

ICM обнаружила 19 тысяч вредоносных интернет-страниц

Реалии нашей жизни заставляют приспосабливаться к ним правоохранительные структуры. Злоумышленники давно и мастерски используют Интернет в своих преступных целях.

Системный надзор за исполнением законодательства в сфере борьбы с распространением запрещенной информации в Интернете проводит прокуратура Татарстана. По инициативе надзорного ведомстваit-специалисты разработали уникальный информационно-аналитический комплекс «Система противодействия правонарушениям в Интернете I.C.M.» (IllegalContentManager).

Разработка помогает находить в сети ресурсы с информацией о наркотиках, экстремизме, суицидах, детской порнографии, азартных играх, фальсифицированном алкоголе, незаконной продаже лекарств и поддельных документов.

«Полученная информация анализируется работниками прокуратуры, которые принимают окончательное решение о направлении материалов проверки в Роскомнадзор для блокировки запрещенного интернет-контента. Помимо центрального аппарата прокуратуры республики к работе с системой привлечены городские и районные прокуратуры, что обеспечивает более полную и своевременную обработку информации», – сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

С июля прошлого года при помощи этой уникальной системы было выявлено более 19 тысяч интернет-страниц с запрещенной информациией. Более пяти тысяч из них направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для блокировки запрещенного контента. Благодаря работе прокуроров уже удалось заблокировать около двух тысяч интернет-страниц с запрещенным контентом. Часть из них включена в Единый реестр запрещенных сайтов.

«В январе прошлого года был разработан второй модуль программного комплекса ICM – ”Мониторинг доступности запрещенных интернет-сайтов”. Программа позволяет круглосуточно в автоматическом режиме анализировать доступность для российских пользователей интернет-ресурсов, включенных Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Комплекс охватывает более десяти тысяч провайдеров по всей территории страны», – сообщил Руслан Галиев.

В марте этого года программный комплекс начали использовать в полную силу. В ближайшее время надзорное ведомство проведет проверки в отношении интернет-провайдеров, действующих на территории республики, и не обеспечивающих блокировку запрещенных интернет-ресурсов. По результатам проверок будут приняты меры прокурорского реагирования.

В рамках борьбы с экстремизмом с июля 2015 года по настоящее время в республике выявлено более 13 600 интернет-сайтов, 60 из них заблокированы. Работа в данном направлении продолжается.

Стоит отметить, что категория «экстремизм» является самой сложной из 15 действующих разделов ICM. Всего по материалам прокуроров Роскомнадзор заблокировал 1556 страниц в Интернете с экстремистским контентом. Также по искам прокуроров признаны экстремистскими семь книг.

«Кибердружина» на страже безопасного Интернета

Бороться с преступлениями в виртуальной среде сотрудникам правоохранительных органов помогает межрегиональное молодежное общественное движение «Кибердружина». Организация, созданная в 2011 году, объединяет более 20 тысяч добровольцев по всей России.

За всю историю движения заблокировано более десяти тысяч ссылок. Региональная ячейка всероссийского добровольческого движения против вредоносного контента появилась в сентябре 2016 года и в Татарстане. В республике в движение вступили более 600 человек, но активной работой занимаются 23 человека.

«Ребята проводят просветительские мероприятия в вузах и школах, мониторят вредоносный контент в Интернете и наполняют социальные сети позитивной информацией. Активисты в Татарстане выявляют детские суицидальные группы, пропаганду наркотиков, порнографию, неонацистские и экстремистские сообщества, так называемые группы ”околофутбола”, которые пропагандируют нездоровый фанатский дух. Мы ежемесячно отправляем около 60 ссылок в правоохранительные органы», – сообщила председатель регионального отделения общественного движения «Кибердружина РТ», советник председателя Молодежного правительства Республики Татарстан по вопросам взаимодействия с Аппаратом Антитеррористической комиссии Республики Татарстан Сабина Вафина.

Молодые люди просматривают социальные сети и видеохостинги. Они нашли порядка 20 роликов, содержащих пропаганду радикального ислама. Собрания активистов проходят на базе Академии творческой молодежи в Казани. Участники «Кибердружины» проходят специальное обучение, для них постоянно проходят встречи с ведущими преподавателями вузов, сотрудниками правоохранительных органов и единомышленниками из Москвы и других регионов страны.

«Весной этого года нами активно велась борьба с вредоносной волной по пропаганде детского суицида, когда детей активно вербовали в некую игру в социальной сети. Родителям было бы полезно отслеживать, с кем общается их ребенок в социальных сетях. Недавно был случай, когда школьница из Татарстана часто выходила в прямой эфир в Инстаграме. Она привлекла внимание маньяка, который ее выслеживал. История закончилась тем, что доброволец призвал родителей девочки обратить внимание на небезопасное поведение дочери», – рассказала Сабина Вафина.

Эксперты отмечают, что если ребенок много времени проводит в виртуальном мире, то у него формируется интернет-зависимость. Интернет заменяет школьнику живое общение и таит в себе серьезную опасность.

Ребенок или подросток сначала проявляет интерес, а потом, сам того не замечая, может стать участником секты или экстремистского сообщества. Поэтому специалисты рекомендуют родителям обращать пристальное внимание на то, в каких группах в Интернете состоит их ребенок, с кем и на какие темы общается.

Осторожно: группы радикального толка

Молодые люди с неокрепшей психикой подвержены постороннему влиянию. Эксперты предупреждают, что в сети их подстерегают разные опасности. К примеру, группы радикального толка, пропагандирующие нацизм, фашизм, радикальные религиозные течения.

Вступая в сомнительные группы или в переписку с их представителями, примыкая к деструктивным течениям, молодые люди должны помнить об уголовной ответственности. Информационную работу в этом направлении по всей стране проводит межрегиональное молодежное общественное движение «Кибердружина».

«Основной упор мы делаем на профилактическую работу с молодежью. Стараемся рассказать им про цепочку событий, по которым можно попасть под юрисдикцию статьи о возбуждении ненависти либо вражды. При обнаружении контента, вызывающего подозрение, профиль передается для исследования специалистам-экспертам. В случае вынесения утвердительного заключения начинается делопроизводство. Часто бывает, что на основе одного репоста проводится оперативная работа. Следователи обнаруживают на электронных носителях или в личной переписке материалы, относящиеся не только к статье о возбуждении ненависти. Это общение с запрещенными террористическими группировками, распространение запрещенных материалов, подготовка к терактам», – рассказал руководитель межрегионального молодежного общественного движения «Кибердружина» Григорий Пащенко.

Так, 24 января этого года Советский суд Казани начал рассмотрение уголовного дела в отношении 19-летнего Евгения Ф. Молодого человека обвиняли по статье «Возбуждение ненависти либо вражды» за то, что он разместил на своих страницах в социальной сети фото и видеоинформацию неонацистского толка, которые, по версии следствия, призывали определенную группу лиц к насилию по отношению к другой.

Молодой человек попал в поле зрения правоохранителей еще в 2013 году, когда вместе с товарищами участвовал в нападении на парня «не славянской внешности». По версии следствия, после этих событий он вступил в неонацистскую группировку и стал ее активным членом.

В 2015 году Вахитовский суд Казани прекратил аналогичное уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды» в отношении этого молодого человека в связи с истечением срока давности. Однако позже оперативники выяснили, что он продолжает выкладывать на своих страницах информацию с призывами к насилию.

Полицейские провели проверку в доме Евгения и обнаружили шкаф, который был обклеен стикерами экстремистского толка. Парень объяснил следователям, что купил стикеры давно, от шкафа хотел избавиться, однако его мама сказала, что выкинет его во время ремонта. Следователи изъяли системный блок, маршрутизатор и 96-листовую тетрадь с рисунками и записями нацистского характера.

В итоге суд признал Евгения виновным и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

В сентябре 28-летнего жителя Альметьевска осудили по статье «Пропаганда и публичная демонстрация символики, сходной с нацистской атрибутикой до степени смешения» за публикацию нацисткой символики в соцсетях.

Еще в 2015 году на своей странице ВКонтакте он выложил символику подразделения спецназначения Нацгвардии Украины. На ней была изображена руна «Вольфсангель» («волчий крюк»). Фото было доступно к просмотру всем пользователям соцсети. Городской суд Альметьевска приговорил молодого человека к десяти суткам ареста.

В октябре 34-летний ранее судимый житель Менделеевска был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По версии следствия, с января по июнь этого года мужчина разместил на своей странице в социальной сети видеоролики, тексты и изображения экстремистского содержания. Согласно заключению экспертизы, материалы «возбуждали рознь и вражду по признаку национальности, вероисповедания, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе».

Ранее мужчина привлекался к административной и уголовной ответственности за аналогичные действия. Он был официально предостережен о недопустимости осуществления экстремистской деятельности. Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет одного месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года.

Не стоит забывать, что летом этого года Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий средства обхода блокировок доступа к запрещенным сайтам. В противном случае нарушитель закона будет заблокирован.

Советы эксперта

– Никогда не переходите по незнакомым ссылкам.

– Не общайтесь с подозрительными незнакомцами, которые сами находят вас в Интернете и заводят беседы на противозаконные темы.

– Не торопитесь вступать в новую группу, особенно если в ней содержатся призывы агрессивного или радикального толка.

– Не публикуйте на своих страницах в соцсетях запрещенные или сомнительные фотографии, видеоролики либо призывы агрессивного или радикального толка.

– Родителям необходимо чаще общаться со своими детьми, выяснять их интересы и сферы общения в Интернете.